お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が９日までにＳＮＳを更新。有名アスリートとの遭遇エピソードを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「先日見に行かせてもらったＲＡＤＷＩＭＰＳのライブで、まさかの富永啓生くんと隣の席でした」とバスケットボール日本代表・富永啓生とライブ会場にて遭遇したことを報告し、続けて「ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー」