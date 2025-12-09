■これまでのあらすじ夫の冷たい言葉に心の負担を抱えていた妻は、そっと確認した宝くじが“3億円当選”していると知り、この事実だけは絶対に夫に知られまいと胸の内で決める。外では優しそうに見える夫も、家では妻の言葉を否定し続け、涙を流しても形だけの抱擁で終わる日々。そんな繰り返しに、妻の心は次第にすり減っていった。ある日、妻は夫の部屋でジャケットやスラックスのポケットを探り、何か決定的な証拠を見つけよう