キャスター・辛坊治郎氏（69）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、サブスク動画のCMについて言及する場面があった。サブスク動画の話題になると、辛坊氏は「それにしてもエグイんですよ」と鑑賞中にCMが表示される件について苦笑する。「むちゃくちゃ多くて、2分なんぼとかって長いCMが入って。“あれ、この映画見たことあるぞ?”って早送りすると、その間のCMも見させられるわけですよ」とボヤいた。また「同じCMば