こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）の「近赤外線カメラ（NIRCam）」で観測した銀河団「MACS J1149.5+2223」の一部。しし座の方向、約55億光年先にあります。画像の幅は満月の視直径の約12分の1に相当します（2.40×2.42分角）。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した銀河団「MACS J1149.5+2223」の一部（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, G. Rihtaršič (University of Ljubljana, FMF