12月8日、加茂市の住宅の床下にクマがもぐり込むなど県内では12月に入っても出没が相次いでいます。懸念される冬眠しないクマの出没。専門家は「とくに雪の少ない地域では警戒を続けてほしい」と呼びかけています。8日、加茂市で撮影された映像…「入ったよ、かごの中入ったよ」捕獲用のワナにかかったのは1頭の子グマです。住民はこの時期の出没に驚きを隠しません。〈住民は〉「たまげてね。冬眠してるんでいないかなと思って安