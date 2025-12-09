（台北中央社）韓国が導入しているオンライン電子入国申告システムで、台湾に関する一部選択肢が「CHINA（TAIWAN）」と表記されている問題を巡り、外交部（外務省）東アジア太平洋司の劉昆豪副司長は9日、韓国は民間の長きにわたる友好関係に基づき不適切な呼称を修正し、対等な立場で誠意を示してほしいと改めて呼びかけた。 同システムでは、申告者の基本情報として入力する「国／地域」の項目では「TAIWAN」を選択できる一方で