¢£»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª ¡ÚÆ°²è¡ÛSOTA¡õMANATO¤Î²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～② BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ÖLa Mama de la Mama¡×¡Ê¡ÖMama¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¡Öa¡×¤Ï¥¢¥­¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ä¤­¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤Ë¤Î¤»¤ÆSOTA¡õMANATO¤¬¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¼¡¡¹¤È¿¶¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¹ø¥Ò¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¤¥½¥ì