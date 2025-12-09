台湾メディアの自由時報は8日、京都のすき焼き店で中国人観光客の女性2人が台湾人のふりをする出来事があったと報じた。記事によると、ある台湾人ユーザーが11月30日にSNS・Threads（スレッズ）に事の経緯を投稿した。同ユーザーは「その日、京都にある老舗のすき焼き店を訪れた。この店はマナーに厳しく、匂いの強い香水を付けたり、電話で話をしたり、裸足で畳に上がったりすることは禁止していた。でも、基本的なルールを守って