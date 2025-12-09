政府が補正予算案において残り3か月しかないのに7098億円の予備費を要求していることをめぐり、衆議院予算委員会で議論となった。【映像】「クマどんだけ出るんですか」議場から上がる声（実際の様子）立憲民主党の下野幸助衆議院議員は、今年度の当初予算の予備費が現在2902億円残っていることを指摘したうえで、「そこに合計1兆円に合わせるために7098億円積み増す補正予算を政府が提案されてます。そこで片山財務大臣に端的