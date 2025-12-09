プロ野球・巨人の坂本勇人選手が9日、契約更改交渉後の会見で、8日夜に青森で震度6強を観測した地震について「ケガしている人もいたみたいなんで、心配しています」と語りました。坂本選手は兵庫出身ですが、青森の光星学院（現・八戸学院光星高校）を卒業していて、青森は第2の故郷とも言えます。この日の朝には、青森に住んでいる知人に連絡を取ってその無事を確認したそうです。この地震は青森県東方沖を震源とするもので、マグ