【ブリュッセル共同】米ニュースサイト、ポリティコは8日、日本政府が先進7カ国（G7）財務相会合で、ロシアの凍結資産を活用してウクライナに融資することを拒否したと報じた。日本の財務省は報道を全面的に否定している。