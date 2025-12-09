極楽とんぼの加藤浩次さん（56）が監督を務める日本テレビ系新ドラマの主題歌を、サカナクションが担当することが決定しました。timeleszの菊池風磨さん（30）が主演をつとめ、2026年1月7日からスタートする『こちら予備自衛英雄補?!』。加藤さんが監督だけでなく、原作・脚本も担当した全く新しいヒーローストーリーです。加藤さんとサカナクションのボーカル・山口一郎さんは、共に北海道・小樽市の出身。同郷ということもあり意