【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】中村敬斗の「衝撃ドライブシュート」スタッド・ランスのMF中村敬斗が圧巻のゴールを叩き込み、海外メディアから称賛されている。日本時間12月9日のラヴェル戦に左ウイングで先発出場した中村は、30分に輝きを放つ。チームが流れるようなワンタッチパスを繋いでボールを持つと右足を一閃。約25メートルの距離から放