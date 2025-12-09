「なぜ巨人対阪神戦は“伝統の一戦”というのか」昔話なのだが、入社間もなくして巨人担当となったある記者は、疑問を持っていたというのだ。その記者曰く、「リーグ優勝も日本一の回数も巨人が圧倒しているのに伝統と呼べるのか？」ということだった。「1934年に日本最古の球団である大日本東京野球倶楽部が誕生し、これこそが現在の巨人の前身なのです。翌年には、大阪野球倶楽部が関西のプロ球団として発足。この大阪倶楽部が