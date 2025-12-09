高市早苗内閣で念願の財務相の座を射止めた、元財務官僚で参院議員の片山さつき氏に“政治とカネ”をめぐる問題が、「週刊文春」と「しんぶん赤旗『日曜版』」で相次いで報じられた。「財務相在任中でありながら、大規模な政治資金パーティを開いたというものです。問題は2つあって、2001年に閣議決定された大臣規範では、大規模パーティ開催の自粛を求めています。『大規模』の定義については大臣規範では明記されていませんが