新日本プロレス「ワールドタッグリーグ」は９日福岡大会でＢブロック最終公式戦が行われ、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組と「ＴＭＤＫの」ザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組が決勝トーナメントに進出した。ＢブロックはＫ．Ｏ．Ｂ、ザック＆大岩、グレート―Ｏ―カーン＆カラム・ニューマン、海野翔太＆上村優也の４チ