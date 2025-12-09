グラビアアイドル・都丸紗也華（29）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】♡の奥が気になりすぎる！ナマ脚もまぶしい都丸紗也華 自身のインスタグラムにも画像を掲載。「本日発売の集英社『週刊プレイボーイ』是非チェックしてね」と直球で告知した。 昨年にグラビアデビュー10周年を迎え、今年が20代ラストイヤー。“ベテラン”の領域に入りつつある都