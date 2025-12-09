負傷歴考慮し短期契約を選択、同僚に板倉滉もイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団した日本代表DF冨安健洋が、新天地としてオランダ1部アヤックス加入に近づいている。冨安との短期契約について「大筋で合意に達した」と報じられ、今冬最初の補強選手となる見通しだ。オランダメディア「Voetbal International」が伝えている。冨安は2021年にアーセナルがイタリア1部ボローニャから約2000万ユーロ（約31億円）で獲