AI開発企業・Anthropicのエンジニア兼研究者であるアンディ・ジョーンズ氏が、「AIの発達と人間」の未来について、「エンジンの改良と馬の数」についての事例と重ねて語った内容がウェブサイトで公開されています。Horseshttps://andyljones.com/posts/horses.html現代のエンジンにつながる蒸気機関は1710年頃、イギリスの発明家だったトーマス・ニューコメンにより、鉱山から水を排出するシステムとして発明されました。ニューコ