俳優の福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会に登壇。行定監督が、本作の原案となった「楓」の生みの親であるスピッツとのエピソードを明かした。【写真】にやにや⋯うれしそうにクリスマスデートを妄想する福士蒼汰と見守る福原遥スピッツとの対面について、行定監督は「人見知りな方で、僕も人見知りになってしまって。偉大なバンドなので、全員に並ばれる