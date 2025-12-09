前橋市の小川前市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、市はきょう（9日）、男性職員を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。部下の既婚男性と複数回ラブホテルで密会していた前橋市の小川晶前市長は、先月（11月）27日付で市長を辞職していました。前橋市は、部下で、職員課・副参事の男性職員（54）をきょう、停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。職員は秘書課に所属していた当時、小川前市長とラ