JR東日本は、12月8日に発生した青森県東方沖地震の影響で、八戸線の全区間を運休している。本八戸〜小中野駅間の高架橋で約20か所の被害が確認されている。引き続き現地調査を進め、復旧の見通しが立ち次第、改めて公表する。代行輸送は実施しない。