◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第６節町田３―１蔚山（９日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで蔚山（韓国）に３―１で勝利した。年内最後の試合を白星で締めくくり、勝ち点を１１に伸ばした。６日の最終節・柏戦（０●１）から中２日。今季の集大成となる一戦へ、黒田剛監督は柏戦から６人先発を入れ替えた。すると前半６分、最終節で出場がなかった３人のプレーから幸先の良い先制点が生まれた。ＭＦ仙