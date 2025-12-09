お笑い芸人の明石家さんまが、9日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜後8：00）に出演。11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見を実施した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の“習い事”の師匠になることを明言した。【動画】明石家さんま、息子・二千翔さん結婚式でのスピーチの様子能條は、義理の母でアイドルから梨園に嫁いだ“先輩”である三田寛子がさまざまな“習い事”をしていたことを