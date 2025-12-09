善光寺の山門をレーザースキャンする作業員＝2025年10月（善光寺提供）長野市の善光寺で7〜10月、国の重要文化財の山門と経蔵に、レーザースキャンによる「3D計測」が実施された。善光寺の建物の保存にデジタル技術が用いられたのは初めて。内部を含めて構造を正確に再現でき、災害による損壊時などの修復に活用する。担当者は「約1400年続いている善光寺を克明に、長く残していきたい」と語る。（共同通信＝川村隆真）善光寺