俳優の福士蒼汰と女優の福原遥が９日、都内で行われたダブル主演映画「楓」（行定勲監督、１９日公開）特別試写会に登壇した。スピッツの名曲「楓」を原案に、大切な人を失った男女の切ない運命を描くラブストーリー。この日は、劇中歌「楓」のカバー歌唱を担当したシンガー・ソングライターの十明（とあか、２２）も登壇。同曲をカバーすることが決まった際の心境について「びっくりしました。試写も見させていただき、涙が