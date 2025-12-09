米俳優レオナルド・ディカプリオ（51）が、米タイム誌が毎年発表する2025年の「エンターテイナー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。映画「タイタニック」（1997年）の大成功によってハリウッドで揺るぎない名声を手にしたディカプリオは、その後も「ウルフ・オブ・ウォールストリート」（2013年）やアカデミー賞主演男優賞を獲得した「レヴェナント蘇えりし者」（2015年）など数々のヒット作に出演。今年は、ポール・トーマス・ア