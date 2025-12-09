年末の京都・都大路を駆け抜ける「全国高校駅伝」。女子の県代表で連覇を狙う長野東高校が9日、練習を公開しました。長野市の犀川南運動場で練習を公開した長野東高校女子駅伝チーム。「19年連続19回目」となる全国大会で同校初の連覇を目指し、調整を続けています。今年は去年の優勝メンバーが4人エントリー。1区で区間賞に輝いた3年生の真柴愛理選手や最終5区を走ったキャプテンの田畑陽菜選手などがエントリ&