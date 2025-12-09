9日午後、旧統一教会の会長が会見を行い、辞任を表明しました。元信者らに“謝罪”の言葉を口にした一方、「全ての罪を認めたと受け取られると困る」とも発言しています。■元2世信者の受け止めは…世界平和統一家庭連合、旧統一教会の田中富広会長。田中会長「私たちの活動が、一部の方々に深いご心痛を与えたことは決して軽視できません。改めてお詫（わ）びさせていただきます。申し訳ありませんでした」会見で口にした“謝罪”