俳優の福士蒼汰、福原遥が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会に登壇し、クリスマスデートの妄想を繰り広げた。【写真】にやにや⋯うれしそうにクリスマスデートを妄想する福士蒼汰と見守る福原遥クリスマスも間近ということで、理想のクリスマスをテーマにトーク。福士はマイクも通さず「理想のクリスマスか…」とつぶやき、福原が「マイク（通してない）」とツッコむと「独り言だから」