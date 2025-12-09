ニューヨーク発の人気レストラン・サラベスが、ついに国内5店舗目となる「表参道店」を12月15日（月）にオープン。限定エコバッグがもらえる特別コースや、店舗でしか味わえない限定メニューが登場します。ランチ・ディナー・終日提供と時間帯に合わせたオリジナル料理が楽しめるほか、サラベスらしいヘルシーでリッチな味わいも健在♡おしゃれな空間で、新しい“サラベス体験”が