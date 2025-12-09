米グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は9日、米グーグルに対し、EU競争法（日本の独禁法に相当）違反の疑いで調査を始めたと発表した。生成人工知能（AI）を使って画面上部に表示した検索概要を巡り、利用したコンテンツの制作者やメディア側への対価の支払いが適正かどうかを調べる。グーグルが情報を利用する際に、メディアなどが拒否できる仕組みを用意していない恐れもあると