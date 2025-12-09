大学入試センターは9日、来年1月に実施される大学入学共通テストの志願者が前年度に比べて1066人多い、49万6237人に上ったと発表しました。今回から出願の手続きが原則オンライン化され、受験者が学校を介さずに申し込めるようになりました。志願者の内訳は、▼現役生が42万311人（前年度比5657人減）、▼既卒者が7万1310人（6336人増）、▼外国の学校修了者など「その他」が4616人（387人増）でした。今回から出願の手続きが原則