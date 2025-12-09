ダンスボーカルユニット・Ｍ！ＬＫの曽野舜太（２３）が９日、都内でフジテレビ系ドラマ「コスメティック・プレイラバーＳｅａｓｏｎ２」（１月１５日スタート）の試写会イベントにＷ主演の奥野壮（２５）＆豊田裕大（２６）とともに登場した。２人に呼び込まれるかたちで「イイじゃん」のＢＧＭで登壇。ノリノリでお決まりのポーズを決めると、会場はわいた。さらにサプライズで奥野と豊田から「Ｍ！ＬＫ紅白初出場おめでと