ロサンゼルス映画批評家協会賞（LAFCA）が7日、2025年の受賞結果を発表し、ポール・トーマス・アンダーソン監督の新作「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞を受賞した。トーマス監督は最優秀監督賞に輝き、テヤーナ・テイラーは助演女優賞を獲得。3冠を達成した。主演俳優賞は、「ブルー・ムーン」の俳優イーサン・ホークスとベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞した「If I Had Legs I’dKick You」の女優ローズ・バーンが