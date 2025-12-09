“ホスト界の帝王”こと実業家タレントのROLAND（ローランド＝33）が9日、都内で行われた起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOなどで知られる溝口勇児氏（41）とダブルMCを務めるYouTube配信キャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」制作発表会見に出席した。人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導くもので、合格者にはSBC湘南美容クリニックで最大1000万円の美容整形費用など