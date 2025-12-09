コンビニスイーツのトレンドを10年以上取材している筆者が、毎年のコンビニスイーツの動向を振り返る本企画。2025年、ローソンではどういう新商品が登場し、どういうスイーツがヒットしたのかを担当者に取材しました。【2025年ヒット商品】7月に発売された「桃」スイーツ2025年は「濃い抹茶」と華やかな「桃」スイーツが好評！2025年は物価高騰の影響で、嗜好品であるスイーツはコンビニに限らず苦戦を強いられた年だったと思いま