浙江省杭州市にある西渓国家湿地公園で6日、養魚池の水を抜いて魚を捕まえ、豊作を祝う祭り「干塘節」が開催された。国内外の観光客が養魚池に入って魚を捕まえ、泥にまみれながら、漁の楽しさと年末にむけて高まる年越しのムードを体験した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）