中国初の内燃力発電インテリジェント自主運転制御システムが12月9日、上海市内で稼働を開始しました。 火力発電ガスタービンユニットの起動、システム連係、負荷調節から停止に至るまでの全過程で人が介入しないインテリジェント自主制御を実現したのは国内初で、中国の火力発電技術が「伝統的な人工モニタリング」から「インテリジェント自主運転」の新たな段階に入ったことを示しています。 今回稼働したインテリジェント制御シ