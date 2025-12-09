9日（火）の東京の最小湿度は32パーセント、空気が乾いていると夜景がくっきりときれいに見えます。10日（水）も西日本から東日本は空気の乾燥状態が続きます。火の取り扱いにはご注意ください。今後の雪雲の予想です。10日昼過ぎにかけて、北陸や東北、北海道中心に雪や雨の降るところが多いでしょう。朝まで所々で雷も鳴りそうです。昼過ぎから夕方にかけては、一旦雪のやむところが多いですが、この状態は長くは続きません。夜