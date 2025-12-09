早くも2026年の恵方巻き商戦がスタート。節約志向をにらんだコスパ重視の恵方巻きが注目されています。大手スーパー「イオン」では、26種類の具材が入った太さ14cm、重さ1.7kgのごくぶと巻、たっぷりのズワイガニを使用した1万円の恵方巻きなど、ぜいたくな品をそろえる一方で、マグロやエビ、イクラなどが入った海鮮恵方巻きは、米の量を減らし太さを6.5cmから5.5cmに。さらに、サーモンを漬けマグロに、かんぴょうを刻みたくあん