歌手の浜崎あゆみさんが9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、2026年1月10日に開催予定だったアジアツアーのマカオ公演が中止になったことを発表しました。浜崎さんは「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません。2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し、2025年6月14日の香港公演から再びスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.?-