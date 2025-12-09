崎陽軒と横浜ビール醸造所が共同開発したクラフトビール「横濱ライスラガー」崎陽軒（横浜市西区）と横浜ビール醸造所（同市中区）は９日、共同開発したクラフトビール「横濱ライスラガー」を発表した。シウマイ弁当の製造過程で発生する余剰な米を主原料の麦芽とともに使用して醸造しており、１１日から数量限定販売する。食品ロス削減を目指した取り組みで、形や重量の規格外を理由に使用されなかった米を活用した。さらに「