今回の地震では、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を運用後初めて発表しています。こうした情報は、鹿児島でも他人事とはいえません。 今回の地震が起きた地域では、比較的大きな地震のあとに、さらに大きな地震が起きたことが過去に何度かありました。 1963年には択捉島南東沖地震で、最初の地震のおよそ18時間後に、より大きな地震が発生。2011年の東日本大震災も、その2日前に大きな地震がありました。 気象庁は