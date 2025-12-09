ÍèÇ¯4·î¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ë41¤¢¤ëµù¶¨¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë29¤Îµù¶¨¤¬¹çÊ»¤·¡¢¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡á¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µù¶È¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¿åÍÈ¤²¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡á¸©µùÏ¢¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢µù¶¨¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¤Î±©Åçµù¶¨¤¬¥·¥é¥¹¤ÎÉÔµù¤äÁÈ¹ç°÷¤Î¹âÎð²½¤«¤é¡¢¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¡£¤­¤Î¤¦8Æü¡¢ÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢