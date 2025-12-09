米１１月ＮＦＩＢ中小企業景況感指数 ９９．０（予想９８．３、前回９８．２） ＮＦＩＢチーフエコノミスト 楽観度は上昇したものの、中小企業経営者は依然として有能な労働力の不足に不満を抱いている 一方、近い将来に新規雇用を創出する計画を持つ企業はさらに増えている