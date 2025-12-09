モデルで女優の古畑星夏（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、モデルでタレントの藤井サチ（29）の結婚式での着物姿を公開した。「@sachi_fujii_official ちゃんの結婚式へ」とつづり、淡い黄色の訪問着姿の全身ショットや友人の藤田ニコルと並んだショットなどを投稿。「お手紙から私は大号泣、、、、」と涙するショットも披露し、「本当に本当におめでとう2人の味方だよぉだいすき」とつづった。藤井は今