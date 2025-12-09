昨夜、青森県で震度6強を観測した地震では青森、岩手両県と北海道で30人以上がけがをしたほか津波警報が出され、実際に津波が観測されました。富山県内の専門家は、「富山湾で津波が発生した場合もっと早く到達する恐れがある」と備えを呼びかけています。きのう午後11時すぎ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震がありました。この地震で津波警報が出され、岩手県では高さ70センチの津波を観測するなど、広い範囲で津波が