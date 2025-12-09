【エルサレム＝福島利之】イスラエル政府の報道官は８日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が２９日に米国でトランプ大統領と会談すると発表した。会談場所は明らかにされていないが、ワシントンのホワイトハウスでなく、フロリダ州のトランプ氏の私邸になるとみられる。報道官はオンラインの記者会見で、パレスチナ自治区ガザの治安維持にあたる「国際安定化部隊」（ＩＳＦ）の運用など、ガザの和平計画の「第２段階」への移行が会