アメリカ・ニュージャージー州で事故現場に駆け付けた警察官が目撃したのは、煙に包まれた車です。先に到着していたもう1人が懸命に窓ガラスを割ろうとしますが、なかなか割れません。そうこうしている間に、煙が辺りに充満していくのが確認できます。ドライバーは果たして無事なのでしょうか。次第に煙の量が増え、警察官の足元にも火が燃え広がり、危険が刻一刻と迫ります。運転席側の窓ガラスをたたき割ると、すぐさまドライバ